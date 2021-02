Energylandia otworzy nową strefę. Goście skorzystają z Aqualantis jeszcze w tym roku

Energylandia w 2021 roku zaskoczy swoich Gości nową, już 6. strefą zabawy. Aqualantis to kolejna część Parku, która powstała na obszarze zajmującym 6 hektarów. Fabuła nowej krainy nawiązuje do starożytnego Atlantis. W jej powstanie zaangażowanych zostało ponad 1000 osób. Na tą ogromną liczbę składają się architekci i inżynierowie, ale również montażyści konstrukcji, pracownicy branży budowlanej, operatorzy maszyn, a nawet alpiniści. Oczywiście poza nimi nad nową krainą pracowały też osoby związane z produkcją karuzel, roller coasterów i innych urządzeń, a także pracownicy Energylandii.

Abyssus - nowa kolejka w Energylandii

To wszystko stawiało przed budowniczymi spore logistyczne wyzwanie i dlatego nad projektem czuwało ponad 200 osób. Jednak ilość elementów to nie wszystko. Wyobraźcie sobie, że ciężar całej konstrukcji roller coastera wynosi 815 ton. To tyle, co dwie średniej wielkości rakiety kosmiczne.