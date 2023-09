Europejska wyspa dopłaci do wakacji. Można sporo zaoszczędzić

- Malta to jeden z tych kierunków turystyczny, który najmniej odczuwa sezonowość w turystyce – tak pokazują dane Eurostatu. Nie ma w tym nic zaskakującego, jeśli wziąć pod uwagę klimat panujący w tym kraju oraz jego ofertę turystyczną. Malta szczyci się tym, że słońce świeci tam przez prawie cały rok, nawet jeśli temperatury spadają poniżej 20 st. C, co zazwyczaj następuje dopiero zimą - mówi Marzena German z Wakacje.pl.