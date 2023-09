Krótki lot, masa atrakcji i świetne ceny. Jesienne hity Polaków

"Wyjadę na co najmniej jeden city break" – tak odpowiedziało 70 proc. Polaków pytanych w maju przez GfK Polonia o plany na tegoroczne krótkie podróże. Przy czym city breaki to nie tylko wyprawy do dużych miast, takich jak Londyn czy Paryż, ale też wypady do miejsc położonych na wybrzeżu, gdzie zwiedzanie można z powodzeniem połączyć z plażowaniem.