Nowa trasa Ryanaira z Modlina. Turyści będą zachwyceni

Na Lanzarote i Teneryfie Ryanair rozdysponuje po dwa samoloty, a od nowego roku uruchomi kilka nowych tras. Mają to być połączenia z Teneryfy do Eindhoven, Bordeaux i Norymbergi oraz trasy z Kolonii, Knock, Paryża-Beauvais i Modlina na Lanzarote. Choć trasy z Warszawy na hiszpańską wyspę nie ma jeszcze w systemie irlandzkiego przewoźnika, to ma wystartować wiosną.