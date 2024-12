Europejski kraj bije rekordy. Nawet zimą pełne samoloty z Polski

- Samolot z Warszawy był pełen - opowiada Mieszko Rozpędowski, dziennikarz Wirtualnej Polski, który wybrał się w miniony weekend do Malagi. - Godzinę wcześniej lądowali znajomi z Wrocławia i mówili to samo. Na tablicy przylotów było także połączenie z Łodzi, więc rzeczywiście tych lotów z Polski jest sporo. Czuć to zresztą też w mieście. Na ulicach słychać język polski, bo czy spacerowaliśmy po starówce, czy wchodziliśmy do sklepu to wszędzie spotykaliśmy Polaków.