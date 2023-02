Fala krytyki na nową atrakcję w Warszawie. "Przez dekady panował tam spory bałagan"

Wrócę znów do funkcji tego budynku - odpowiedzi na te wszystkie pytania nie można ograniczać tylko do samej architektury. Zawsze trzeba pamiętać także o tym, co się będzie mieścić w tym budynku. Muzeum działa w różnych lokalizacjach od kilkunastu lat, ostatnio w pawilonie nad Wisłą. Ma bardzo ciekawe zbiory we własnej kolekcji, robi głośne i wysoko oceniane wystawy. Od lat placówka prowadzi także bogaty program działań towarzyszących samej funkcji muzealnej. To wszystko sprawia, że muzeum wyrobiło sobie znakomitą renomę i sporą stałą publiczność, głównie z Warszawy, ale i z innych miejsc. Teraz będzie ona mogła przychodzić do nowego gmachu. Jego centralne położenie z pewnością sprawi, że odwiedzających będzie więcej. Bliskość Dworca Centralnego spowoduje, że będzie można tam wpaść mając choćby kilkadziesiąt minut do pociągu.