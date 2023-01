Jeden z najbardziej kontrowersyjnych budynków w Polsce. "Niech go porosną glony"

Wiele osób zarzuca, że nie pasuje on do miejsca i daleko mu do innych tego typu obiektów w Europie, bo jest po prostu nieudany i "byle jaki". Głos w tej sprawie zabrał ostatnio Paweł Mrozek, architekt i urbanista z Gdańska, współzałożyciel i wiceprezes Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. Na łamach magazynu A&B przyznał, że nowy budynek muzeum nie trafia w gusta prawie nikogo i bardzo go to cieszy.