Fala rekordowych upałów w Europie. Nawet 44 st. C.

Fala upałów nawiedzi południową Europę

Nadchodząca fala upałów ma uderzyć w południe Europy już 21 czerwca i potrwać do początku lipca. Może utrzymywać się nawet przez 11 dni. Jeszcze w tym tygodniu temperatura we Włoszech może sięgnąć nawet 37 st. C. W Hiszpanii słupki termometrów pokażą 34 st. C, a we Francji 30 st. C.