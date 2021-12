Fałszywe oferty kwater w Zakopanem. Policjanci radzą, jak nie dać się oszukać

Zakopiańska policja zaapelowała do turystów, by uważali na fałszywe oferty noclegów, które pojawiły się w sieci. Przed oszustami przestrzegają też internauci, którym udało się w ostatniej chwili zorientować, z kim mają do czynienia. "Próbował wyłudzić kasę. Sprawę zgłoszona na policję" - napisał jeden z użytkowników FB na grupie z noclegami w Zakopanem.