Fałszywi rezydenci w popularnym kurorcie. Turyści alarmują

"Uwaga dla przylatujących do Marsa Alam. Grupa egipskich "rezydentów" posługując się logo TUI, po wyjściu z płyty lotniska kieruje do swoich "stanowisk" gdzie wklejają wizy o trzy dolary droższe niż kawałek dalej . Może trzy dolary to niedużo, ale uważam, że to cwaniactwo" - czytamy.