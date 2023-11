Fascynujące znalezisko. W Bawarii odkryto szkielet z metalową ręką

Do tej pory opisano już ok. 50 różnego rodzaju protez odnalezionych w Europie Środkowej, datowanych na czas od późnego średniowiecza (1300-1500 r.) do wczesnej epoki nowożytnej (1500-1800 r.). Jedna z najstarszych zbadanych protez to drewniany palec u nogi odkryty u egipskiej mumii, liczący aż trzy tys. lat.