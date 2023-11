Karapaks, czyli twarda grzbietowa powłoka zewnętrzna ciała żółwia, jest barwy oliwkowobrązowej. Pokrywają go gładkie, regularne rogowe tarcze. Na każdej większej tarczy rozchodzą się promieniście od jednego punktu żółte kreski. Żółwie błotne nie są duże. Samice mierzą ok. 17-19 cm (rzadko ponad 20 cm), zaś samce ok. 14-17 cm (czasami ponad 18 cm). Masa ciała osobników płci żeńskiej raczej nie przekracza 1,2 kg, z kolei u samców najczęściej waha się od 0,4 do 0,7 kg.