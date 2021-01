Fatalne wyniki polskich lotnisk. Obsłużyły o 70 proc. pasażerów mniej niż w 2019 r.

Rok 2020 miał być dla branży lotniczej w Polsce przełomowy. Eksperci przewidywali, że lotniska w naszym kraju obsłużą po raz pierwszy w historii ponad 50 mln pasażerów. Jednak nikt nawet w najgorszych scenariuszach nie zakładał, że nadejdzie pandemia i tysiące lotów zostanie odwołanych, a porty lotnicze będą wyglądać jak opuszczone. Warto tylko przypomnieć, że od marca przez 3 miesiące nie było żadnych regularnych lotów między Polską a innymi krajami. Natomiast od marca do stycznia, co 2 tygodnie, aktualizowano długą listę państw, z których samoloty komercyjne nie mogły u nas lądować.

Które lotniska w Polsce obsłużyły najmniej pasażerów?

To, jak długie przestoje wpłynęły na wyniki roczne naszych lotnisk, sprawdził portal Fly4free.pl. Z wyliczeń serwisu wynika, że w 2020 r. przez 14 krajowych portów przewinęło się niecałe 14,6 mln pasażerów, czyli o 70,2 proc. (ok. 35 mln osób) mniej niż w 2019 r. Oto szczegółowe informacje dotyczące liczby podróżnych:

· Bydgoszcz: (szacunkowo) ok. 128 tys.

Najwięcej pasażerów w skali roku straciło Lotnisko Chopina (13,4 mln pasażerów). Na kolejnym miejscu jest port w Krakowie (strata 3,4 mln pasażerów). Szczególnie mocno widać spadki w przypadku Rzeszowa (z 772 tys. podróżnych w 2019 r. do 230 tys.) i Łodzi (z 242 tys. pasażerów do 75 tys.). Takie wyniki odnotowywano w Polsce w 2005 i 2006 r., kiedy w naszym kraju skrzydła rozwijały niskokosztowe linie Wizz Air oraz Ryanair.

Lotnisko w Łodzi wystawione na sprzedaż

Branża lotnicza będzie potrzebować co najmniej kilka lat, aby się odbić, choć trudno przewidywać, kiedy (lub czy) świat wróci do normalności. Władze lotniska w Krakowie szacują, że powrót do liczby obsługiwanych pasażerów z 2019 r. nastąpi najwcześniej w 2025 r. Jednak nie wszyscy wierzą, że uda się nadrobić straty. Na tej liście są zarządcy lotniska w Łodzi oraz władze miasta, które wystawiły port na sprzedaż.