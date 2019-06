Fenomenalne zwierzę. Nie starzeje się i nie choruje

Może nie należy do najpiękniejszych, ale jest wyjątkowy pod wieloma względami. Nie choruje na nowotwory i starzeje się wolniej w porównaniu do innych ssaków. Jaki jest sekret długowieczności tego tajemniczego zwierzęcia? Naukowcy uważają, że znaleźli na to pytanie odpowiedź.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Golec piaskowy to prawdziwy fenomen, który fascynuje badaczy (Roman Klementschitz / pl.wikipedia.org)

Golec piaskowy, bo o nim mowa, jest ślepy i nie ma prawie owłosienia. To gatunek gryzonia z rodziny kretoszczurów, który niemal całe życie spędza pod ziemią, budując tunele. Występuje na terenie wschodniej Afryki – Somalii, Etiopii, Kenii czy Dżibuti.

Naukowcy od lat interesują się tym gryzoniem z pomarszczoną, różową skórą i dużymi wystającymi zębami. Zaintrygowało ich, że ten ssak nie choruje na nowotwory, jest odporny na niektóre rodzaje bólu i może przeżyć aż do 18 minut bez tlenu, i… znacznie przekracza długość życia, jakiej można oczekiwać od zwierzęcia tej wielkości.

Aby to zrozumieć, naukowcy porównali długość życia gryzonia żyjącego w Afryce z myszą, która w niewoli przeżywa co najwyżej 4 lata. Golce piaskowe, co fascynuje badaczy, potrafią żyć ponad 30 lat, a to tak, jakby dożyli 500 ludzkich lat.

123RF Podziel się

W magazynie eLIFE opublikowano wyniki badań, które pokazują, że ryzyko śmierci u tych ssaków nie wzrasta wraz z wiekiem, podobnie jak w przypadku każdego innego znanego gatunku. Caleb Finch, biogerontolog z Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles, zauważył, że współczynnik śmiertelności w zaawansowanym wieku gryzoni z rodziny kretoszczurów pozostaje niższy niż u każdego innego ssaka.

Rochelle Buffenstein, biolog, prawie całe swoje życie naukowe poświęciła badaniom nad tym fenomenem. Od ponad 30 lat analizuje przypadek golców, obserwując ich życie od narodzin do śmierci. Badaczka opublikowała wyniki badań, z których wynika, że gryzonie te mają bardzo aktywne mechanizmy naprawy DNA i wysoki poziom tzw. białek opiekuńczych, odpowiedzialnych za prawidłowe zwijanie się innych białek.

Buffenstein odkryła, że prawo umieralności Makehama-Gompertza golców nie dotyczy. To matematyczne równanie, które opisuje starzenie się, według którego ryzyko śmierci rośnie wraz z wiekiem i to wykładniczo. Przykładowo u ludzi podwaja się mniej więcej co 8 lat po 30. roku życia. Golce piaskowe wyłamują się z tego schematu.

Badaczka zauważyła, że po osiągnięciu dojrzałości płciowej w wieku 6 miesięcy, codzienna szansa śmierci każdego z gryzoni wynosiła nieco więcej niż jeden na 10 tys.

Czy golce piaskowe rzeczywiście się nie starzeją? Matthias Platzer, biolog z Instytutu Leibniza w Jenie w Niemczech, jest ostrożny w takim wnioskowaniu. Uważa on, że wciąż nie wiadomo, co się dzieje w organizmach tych zwierząt po 20 lub 30 latach. – Może proces starzenia przebiega wtedy naprawdę szybko? Rochelle Buffenstein nie ma danych na ten temat – powiedział naukowiec w zagranicznych mediach.

Źródło: Science / dzienniknaukowy.pl