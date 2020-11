Ferie 2021. Powstała petycja do premiera. "Dajcie dzieciom odpocząć od komputerów"

Ferie w jednym terminie oraz zakaz wyjazdów - tak maluje się pejzaż zimowego "wypoczynku". Przynajmniej stoki narciarskie będą otwarte. To jednak nie wystarczy, by przedsiębiorcy z branży turystycznej przetrwali zimę.

"Ratujmy ferie!" - petycja do premiera Mateusza Morawieckiego

- Z perspektywy 20-letniej działalności wiem, że wielu przedsiębiorców prowadzi swoje biznesy na kredyt, a wiele potrzebnych sprzętów i urządzeń opłaca w ratach. Nie można tego tak sobie zatrzymać - mówi pan Ryszard. - Jeśli lockdown potrwa jeszcze kilka miesięcy, to ci ludzie będą musieli sprzedać nieruchomości, wyjechać za granicę do pracy albo ogłosić bankructwo - dodaje.

Ferie 2020. Przedsiębiorcy z branży turystycznej są wściekli

- Po co w ogóle organizować ferie, skoro dzieci i tak nie będą miały możliwości skorzystania ze sportów zimowych. Nie sądzę, żeby mieszkańcy Pomorza czy Suwalszczyzny jechali na jeden dzień na stok narciarski i wracali do domu po kilku godzinach jazdy - mówi nam Dominika Noga, mama dwójki dzieci. - Dla mnie to farsa i brak rzetelnych informacji. Jak mamy planować urlop, skoro nawet nie wiemy, czy go wykorzystamy? - dodaje.