Ferie 2023 w Polsce. Nowy kierunek zyskuje na popularności. "Spore zaskoczenie"

Ferie zimowe 2023 - nie tylko góry

- Ferie zimowe to od lat ten czas, kiedy to decydujemy się na urlop w górach. Oczywiście są to najchętniej wybierane kierunki z racji świetnie rozwiniętej infrastruktury narciarskiej, a także zróżnicowanej i łatwo dostępnej bazy noclegowej - przyznaje Karol Wiak z Nocowanie.pl. - Sporym zaskoczeniem może być jednak to, że w tym roku Polacy chętnie wyjadą również nad morze. Dla przypomnienia, jeszcze nieco ponad dwa tygodnie temu, w czołowej 20. rankingu najchętniej wybieranych miejscowości na ferie znajdowała się tylko jedna miejscowość nadmorska i był to Kołobrzeg. Czy możemy mówić o pewnego rodzaju "ożywieniu" miejscowości nadmorskich? Z pewnością tak. Do Kołobrzegu dołączyło Sarbinowo, Ustronie Morskie oraz Łeba i Ustka. Może nie jest to taki poziom zainteresowania, jak w wakacje, ale jest całkiem dobrze.