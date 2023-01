Ferie w polskich górach. Wysokie ceny i niepewna pogoda. "Myślałam, że to błąd"

- Ferie zimowe to od lat ten czas, kiedy to decydujemy się na urlop w górach. Oczywiście jest to najchętniej wybierany kierunek z powodu świetnie rozwiniętej infrastruktury narciarskiej oraz zróżnicowanej i łatwo dostępnej bazy noclegowej - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl. - W tym momencie pierwsza trójka najchętniej wybieranych miejscowości to Zakopane, Karpacz i Szklarska Poręba. Dużą popularnością wśród górskich miejscowości cieszą się także Białka Tatrzańska, Wisła, Krynica-Zdrój i Szczyrk.