Finał remontu rynku w Zakliczynie. "To serce miasta i całej gminy"

Jak podkreślił burmistrz miasta, rynek w Zakliczynie to po rynku w Krakowie drugi co do wielkości taki plac w Małopolsce. "To serce miasta i całej gminy a jego rewitalizacja odmieniła na zawsze estetykę centrum Zakliczyna i zdecydowanie poprawiła funkcjonalność w zakresie usług świadczonych mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom w tym obszarze" - wskazał Chrobak.