Finlandia. Helsinki – zabytki i atrakcje stolicy

Helsinki – atrakcje na pobliskich wysepkach

Po zwiedzeniu centrum miasta przychodzi pora na dalszą wyprawę. Warto popłynąć małym promem do Suomenlinny – twierdzy położonej na sześciu wyspach. Dawniej miała bronić dostępu do Helsinek od strony morza. Obecnie stanowi zaś ciekawą atrakcję wpisaną w 1991 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Można tu zobaczyć, m.in.: kilka muzeów o różnej tematyce, pozostałości umocnień fortyfikacyjnych, armaty, drewniane domki. Co ciekawe, aktualnie mieszka tu kilkuset Finów. Mogą oni dostać się do centrum Helsinek po około 15-minutowym rejsie miejskim promem.