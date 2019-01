Floryda. Małżeństwo po ośmiu latach odkryło tajemnice swojego domu

Państwo Terracciano z miasta Tampa na Florydzie po ośmiu latach odkryli tajemnice swojej piwnicy. Odnaleźli sieć podziemnych, wielopoziomowych korytarzy.

Lokalni historycy od razu zainteresowali się znaleziskiem. Ustalili, że tajemnicze korytarze powstały w latach 20. ubiegłego wieku. Prawdopodobnie służyły do przemycania alkoholu. Przemytnicy ukrywali się przed policją i transportowali trunki do "lokali dla wtajemniczonych", których głównym celem było podawanie napojów procentowych. Ekspert Scott Deitche twierdzi, że najdłuższy korytarz może prowadzić aż do sąsiadującej dzielnicy Ybor City. Tunele mają być dalej badane.