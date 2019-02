Fotograf postanowił odtworzyć las z dzieciństwa. Dzięki niemu na pustkowiu pojawiły się ponad 2 miliony drzew

W ciągu 21 lat miejsce, które w ponad 90 proc. pokrywał piach, stało się zieloną oazą. Oprócz lasów pojawiły się zwierzęta, a cały ekosystem w okolicy odżył. A wszystko to stało się za sprawą jednego małżeństwa.

Sebastião Salgado to fotograf pochodzący z Brazylii, który miał okazję zwiedzić niemal cały świat. Pod koniec jednej ze swoich podróży z Afryki postanowił wrócić do korzeni i odwiedzić miejsce, w którym się wychował. Gdy jednak dotarł do swego rodzinnego domu, jego oczom ukazał się przerażający widok. - Przyroda, którą zastałem, była tak chora jak ja - powiedział w rozmowie z "The Guardian". Z zielonych terenów, które zapamiętał, nie zostało prawie nic. Drzewa, które się ostały, można było policzyć na palcach.