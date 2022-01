Gdynia. Dziwaczna skarga z luksusowego apartamentowca

Piesiewicz jest oburzony zaistniałą sytuacją. "Ktoś kupił sobie apartament za 20 tys. zł za m kw. w miejscu, gdzie cumują jednostki, może kupił, bo chciał sobie pooddychać jodem, wpadając raz na jakiś czas z Warszawy, a tu się okazuje, że morze to nie tylko ładne widoki. Dobrze, że Port Gdynia kupił tereny Nauty - wyobraźcie sobie, co by było, gdyby zrealizowała się wizja naszych władz, by tam też powstały apartamenty".