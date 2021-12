Urlop w styczniu. Sprawdzamy, gdzie jest ciepło

Polska zima to czas, w którym wiele osób najchętniej nie schodziłoby ze stoku. Jest też druga grupa - ci, którzy najchętniej spakowaliby się na kilka miesięcy i uciekli do ciepłych krajów. Niestety mało kogo stać na taki luksus, ale zawsze można wybrać się na tydzień lub dwa do miejsca, w którym temperatury naprawdę rozpieszczają. Naładowanie baterii na resztę zimy gwarantowane!