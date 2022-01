Dokąd na narty w Polsce? Tam poszusujesz na stokach

Wybierając się na narty do Białki Tatrzańskiej, warto kupić skipass Tatry Super Ski, który umożliwia dostęp do 95 tras o łącznej długości ponad 60 km, także po słowackiej stronie Tatr. W ofercie dostępne są zarówno karnety godzinowe, jak i dzienne. Cena jednodniowego karnetu w sezonie wysokim to 121 zł. Za 14 dni niczym nieograniczonego białego szaleństwa zapłacimy nieco ponad 1,3 tys. zł.