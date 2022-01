Turyści omal nie zginęli w Tatrach. "W górach wszędzie czyha śmierć"

W górach należy zachować rozwagę

Taternik apeluje do miłośników gór, aby zawsze nosić kaski w Tatry Wysokie. Jego zdaniem turystom w Alpach nie trzeba o tym, przypominać. W Polsce warto jednak powtarzać te słowa. "Inny wniosek? Że w górach wszędzie czyha śmierć? No to co? Akurat ta informacja nam się nie przyda. No chyba, że decydujemy się nie chodzić w góry" - podsumowuje.