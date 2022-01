Polski park prawie jak Yellowstone. Szykują się limity w Tatrach?

Ile osób odwiedzało Tatrzański Park Narodowy przed pandemią? Jeszcze w 2013 roku było to mniej niż 3 mln ludzi. Z kolei w 2017, 2018 i 2019 roku TPN szacował, że liczba turystów wyniosła ok. 3,8-3,9 mln. Co ciekawe, w 2020 roku Tatry wybrało ok. pół miliona turystów mniej niż wcześniej, bo ok. 3,4 mln osób. Dopiero w zeszłym roku liczba ta gwałtownie wzrosła.