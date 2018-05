Gdzie w góry na wakacje w Polsce

Rzucić wszystko i wyjechać w góry – kto z nas czasem o tym nie marzy? Niestety, kiedy przybywamy nad Morskie Oko lub stajemy u podnóża Giewontu, marzenia o samotnym odpoczynku na łonie dzikiej przyrody pryskają jak bańka mydlana. Okazuje się bowiem, że trafiamy w sam środek gigantycznego tłumu turystów. Zdarzało się, że kolejka nad Morskie Oko miała 300 metrów długości. Natomiast wejście na Giewont w szczycie sezonu przypomina bardziej powolne posuwanie się w kolejce do sklepu niż zdobywanie góry.

Gdzie to jest? Województwo podkarpackie, powiat leski Jakie to góry? Bieszczady Wysokość nad poziomem morza: 560 m

W kręgach miłośników Bieszczad największą popularnością cieszy się Wetlina. Jednak poszukując spokoju warto odwiedzić raczej pobliską miejscowość Cisna. Ta wieś, w przeciwieństwie do bardziej znanej sąsiadki wciąż zachowała kameralny klimat. Nie natkniemy się tu na kolejki hałaśliwych turystów. Będziemy natomiast mogli spotkać wiele ciekawych osób o artystycznych zamiłowaniach. To właśnie w Cisnej przez lata odbywał się Festiwal Sztuk Różnych „Bieszczadzkie Anioły”. Obecnie to wydarzenie jest kontynuowane co roku w sierpniu jako Bieszczadzkie Spotkania ze Sztuką „Rozsypaniec”. W ramach Spotkań można uczestniczyć w licznych warsztatach, kiermaszach i koncertach.