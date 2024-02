Gigantyczne pieniądze na rozbudowę lotniska w Katowicach. "Jesteśmy portem, który inwestuje najwięcej wśród regionalnych"

Władze GTL przygotowują jeszcze dużo zmian w ramach programu inwestycyjnego m.in. budowę hangaru H4 (między hangarem H3 a wieżą kontroli lotniska PAŻP), bliźniaczego do hangaru H3, z powierzchnią ok. 9,2 tys. m kw. i dwiema zatokami do serwisowania samolotów o wielkości Airbusa A321neo. W strefie cargo powstać ma drugi terminal towarowy o powierzchni ok. 10 tys. m kw., który zapewni łączną przepustowość obsługi ładunków ok. 75 tys. ton rocznie.