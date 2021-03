Gniezno ustawiło tabliczki "pierwsza stolica Polski". Poznań odpowiada

W Gnieźnie ustawiono tabliczki informujące o tym, że miasto jest pierwszą stolicą Polski. "Szanujemy naszych partnerów z Gniezna, zazdrościmy, że urodziły im się niedawno pięcioraczki – choć tak faktycznie to urodziły się one w Poznaniu” – mówi wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski.

Tablice z napisem "Pierwsza Stolica Polski" umieszczone pod znakami drogowymi informującymi o gnieźnieńskich atrakcjach i zabytkach to pomysł jednego z gnieźnieńskich radnych. Na razie pojawiły się przy drogach wjazdowych do Gniezna od strony Poznania i Kłecka.

I choć historycy nie są do końca przekonani, czy to Gniezno czy może jednak Poznań był pierwszą stolicą Polski, to prezydent Gniezna Tomasz Budasz uważa, że o stołeczności jego miasta wie każde dziecko w kraju. W rozmowie z PAP powiedział, że tablice to jedynie forma powitania i przypomnienia znanego wszystkim faktu.

Budasz przyznał, że ma świadomość sporów o miejsce pierwszej stolicy kraju, zna też argumenty Poznania w tej kwestii. Jednak, jego zdaniem, oburzenie gnieźnieńskimi tablicami w Poznaniu czy ewentualne wątpliwości co do stołeczności Gniezna mogłyby wynikać jedynie z niezdrowej zazdrości czy kompleksów.

Które miasto było pierwszą stolicą Polski - Gniezno czy Poznań?

Trwający od lat i towarzyszący kolejnym odkryciom archeologów spór między Poznaniem a Gnieznem o lokalizację pierwszej stolicy kraju, ożył przy okazji obchodów 1050-lecia chrztu Polski, celebrowanych w 2016 roku.

Po zakończeniu obchodów prezydent Gniezna Tomasz Budasz przekonywał, że to miano bezdyskusyjnie związane jest z Gnieznem, gdzie było koronowanych pierwszych pięciu królów i odbył się Zjazd Gnieźnieński. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przyznawał z kolei, że kwestia lokalizacji pierwszej stolicy Polski "ciągle budzi zbyt wiele emocji" i zachęcał Gniezno do wspólnych działań promocyjnych.

Zwaśnione wówczas miasta starał się pogodzić marszałek województwa Marek Woźniak, przypominając, że na początku stolica była tam, gdzie był władca, zaś rywalizacja o to, które z miast było pierwszą stolicą Polski raczej ma marne szanse na ostateczne rozstrzygnięcie.

"Opierając się na naszej historii i tradycji powtarzamy po prostu znany wszystkim fakt: że Gniezno jest pierwszą stolicą Polski. To chyba miłe, że przypominamy o tym, także witając gości przyjeżdżających do naszego miasta" – powiedział PAP Tomasz Budasz, który jak lew broni praw swojego miasta do tytułu. - "Oczywiście w początkach polskiej państwowości stolica była tam, gdzie właśnie przebywał władca, w tym kontekście mówimy więc o Gnieźnie, Poznaniu, Gieczu czy Ostrowie Lednickim, gdzie prawdopodobnie był chrzest Polski. Ale Gniezno było najważniejszym grodem w pewnym momencie okresu historycznego kształtowania się państwa polskiego. O państwie gnieźnieńskim przeczytamy w historycznym dokumencie 'Dagome iudex', tu powstało pierwsze arcybiskupstwo i tu złożone zostało ciało św. Wojciecha".

Gniezno podkreśla swoją historię

Nowe tablice to kolejny sposób promowania miasta jako dawnej stolicy kraju. W 2015 roku Budasz był inicjatorem zmiany dotychczas promującego miasto hasła "Gniezno miasto otwarte" na "Gniezno pierwsza stolica Polski". Teraz nowymi tablicami pochwalił się w poście na FB.

Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski powiedział PAP, że gnieźnieńskich tablic nie postrzega jako prowokacji wymierzonej w swoje miasto Zapewnił, że oba samorządy blisko ze sobą współpracują i mają świadomość, że to dzielona przez nie część Wielkopolski jest bezdyskusyjnie kolebką polskiej państwowości.

Przypomniał jednak, że to w Poznaniu powstała pierwsza na ziemiach polskich katedra, tu też spoczywają pierwsi władcy kraju. "My znamy swoją wartość i nie musimy robić tabliczek, gdzie był chrzest, gdzie była pierwsza stolica, pierwsze biskupstwo, gdzie leżą pierwsi władcy – pewne kwestie są dla historyków jasne" – powiedział Solarski.

Wiceprezydent zapewnił żartobliwie, że Poznań nie odpowie tablicami: "prawdziwa pierwsza stolica Polski".

"Szanujemy naszych partnerów z Gniezna, zazdrościmy, że urodziły im się niedawno pięcioraczki – choć tak faktycznie to urodziły się one w Poznaniu” – dodał wiceprezydent Solarski.

Gniezno i Poznań nie chcą waśni

Włodarze obu miast zapewniają, że współpracują ze sobą i będą współpracować. Nie szukają powodów do kłótni. "Mamy z Poznaniem wspólną historię, wspólne dziedzictwo - aż do czasów współczesnych. Współpracujemy ze sobą na wielu polach i pomagamy sobie" – powiedział Tomasz Budasz.

Obaj prezydenci podkreślili, że to co łączy oba miasta to też Szlak Piastowski - najstarsza tego typu trasa turystyczna w Polsce. Szlak łączy najważniejsze obiekty i zabytki historii związanej z początkami państwa polskiego.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl