Beskidy. GOPR opublikowało zdjęcia. "Gruba akcja"

Beskidy - turyści nie byli w stanie zejść o własnych siłach

Ok. godziny 15:30 ratownikom udało się dotrzeć do pierwszych turystów w rejonie Przełęczy Brona. Byli w dobrym stanie i kontynuowali zejście do schroniska. Godzinę później załodze GOPR udało się dotrzeć do kolejnych czterech osób, które utknęły na Przełęczy Lodowej.