Zielona Góra. Od poniedziałku lotnisko zamknięte z powodu COVID-19

Zielona Góra - lotnisko tymczasowo zamknięte

PPL przekazało, że wstrzymuje rejsy z tego lotniska w terminie od poniedziałku, 15 marca, od godziny 12 do 27 marca br. "mając na względzie bezpieczeństwo pasażerów, pracowników linii lotniczej i lotniska oraz mieszkańców województwa lubuskiego".

Horała o zamknięciu lotniska w Zielonej Górze

Port lotniczy Zielona Góra-Babimost znajduje się ok. 4 km od centrum miasta Babimost. Przepustowość terminalu pasażerskiego tego lotniska to 150 tys. osób rocznie + hala kontroli przylotów do 360 tys. osób rocznie.