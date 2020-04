Góra Kajlas. Święte miejsce dla wyznawców czterech religii

Około 30 km dalej na południe znajdują się dwa święte jeziora Mapam Yumko i La'nga Co. Kajlas także jest święta, i to od razu dla wszystkich czterech azjatyckich religii: bön, buddyzmu, hinduizmu i dżinizmu. Otoczona jest także wieloma mitami i legendami.

Z powodu świętej nienaruszalności żaden alpinista nigdy nie zdołał pokonać tego szczytu. I to nawet taki mistrz, jakim jest włoski Reinhold Messer (ur. 1944). Jakie tajemnice skrywa góra?

W pobliżu góry szybciej się starzeje

Jedna z szeroko rozpowszechnionych legend mówi, że jedno z wejść do mitycznego imperium Shamballa znajduje się pod górą. Ma to być najwyższy wymiar duchowy, w którym żyją bardzo zaawansowane istoty. Wejście do niego przed wtargnięciem śmiertelnika jest zabezpieczone na różne sposoby.