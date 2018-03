Grecja kontynentalna czy wyspy? Sprawdzamy, co dla kogo

Gdzie doświadczymy prawdziwie greckiego klimatu? Dlaczego warto wybrać kontynentalną część Grecji, a dlaczego malownicze wyspy greckie? Spróbujemy uporządkować nieco wiedzę na temat gorącej Hellady i doradzić niezdecydowanym, gdzie w Grecji spędzić nadchodzący urlop.

Grecja kontynentalna dla miłośników zwiedzania

Czym się kierować na tym etapie? Zdecydowana większość turystów wybiera greckie wyspy, co wiąże się niestety z większym tłokiem, kolejkami i obleganymi najciekawszymi atrakcjami turystycznymi tej części kraju. Pociąga to też za sobą nieco wyższe ceny. Grecja kontynentalna pozostaje niedoceniona i bywa traktowana marginalnie. To opcja dla wszystkich kochających spotkania z historią i nieszablonowe rozwiązania.

To właśnie w Grecji kontynentalnej napotkamy najpiękniejsze, monumentalne zabytki i będziemy mogli spędzić spokojny urlop w greckiej atmosferze błogiego lenistwa. Dodatkowo w otoczeniu bujnej zieleni, drzew cytrusowych i oliwkowych, w okolicach poprzecinanych dolinami i wąwozami. Rozsmakowując się w prawdziwie lokalnej, greckiej kuchni . Repertuar miejsc do zwiedzania w Grecji kontynentalnej jest w zasadzie ograniczony jedynie odległością.

Greckie wyspy dla spragnionych słońca

Jeśli kochasz plażowanie, a po powrocie z wakacji w Grecji chcesz zachwycać opalenizną, nie znajdziesz lepszej okazji do popracowania nad nią w jednym z nadmorskich kurortów. A greckie wyspy najlepiej zobaczyć od wiosny do jesieni.

W maju i w październiku temperatura powietrza w ciągu dnia wynosi co najmniej 24 st. C, nocą spada do 15-16 kresek powyżej zera. Woda w morzu wiosną ma już przyjemną temperaturę 21 st. C, w październiku natomiast wynosi nawet 25 st. C. Wtedy również na plażach idyllicznych wysp greckich będzie zdecydowanie najmniej turystów.