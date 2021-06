WP Turystyka Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Marzena Markowska Dzisiaj, 10-06-2021 13:06 Artykuł sponsorowany PLL LOT Grecja na wyciągnięcie ręki z PLL LOT. Wybierz kierunek, pakuj się i leć! Łatwo powiedzieć „wybierz", gdy każda z niemal sześciu tysięcy greckich wysp lub nadmorskich miast w części kontynentalnych to miejsce unikalne, malownicze, słoneczne i oblane lazurem morza. Dziś do większości turystycznych miejsc w Grecji dostaniemy się w kilka godzin bezpośrednimi połączeniami PLL LOT. A każdy z tych kierunków to gwarancja świetnych wakacji, pełnych słońca, wina, plaż, zabytków i błękitu. Share Źródło: Materiały prasowe Powodów, dla których Grecja jest oczywistym kierunkiem podróży wymieniać można aż nadto: piękna natura, wyśmienita kuchnia i wino, gwarancja pogody, mili i gościnni ludzie, bogata kultura, mnogość zabytków, wspaniała tradycja i intensywne życie nocne to tylko niektóre z nich. W te wakacje dostępność greckich wysp i części lądowej będzie bardzo dobra między innymi dzięki połączeniom PLL LOT. Latem 2021 przewoźnik proponuje turystom z Polski połączenia do 14 greckich portów lotniczych. Będą to: Kos, Zakintos, Saloniki, Rodos, Kalamata, Santorini, Mykonos, Kreta – Heraklion, Chania, Kefalonia, Korfu, Ateny, Samos i Preveza. Do Grecji będzie można dostać się z sześciu portów w Polsce: nie tylko z Warszawy, ale i z Krakowa, Wrocławia, Poznania, Katowic i Gdańska. W sumie LOT wykona do Grecji 1 326 rejsów i zaoferuje pasażerom 240 tys. miejsc, czyli prawie 37 proc. więcej niż w roku 2020. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Grecja to przede wszystkim wyspy, z których każda jest wyjątkowo atrakcyjnym kierunkiem na wakacje. Część z nich to bardzo dobrze znane turystyczne przeboje, nazwy takie jak Rodos, Korfu czy Zakintos słyszał każdy, kto choć trochę orientuje się w kierunkach podróży Polaków. Ponieważ jednak oferta PLL LOT na ten sezon jest wyjątkowo bogata, warto rozważyć podróż do miejsc równie cudownych, a nieco mniej rozpoznawalnych, z których część znajduje się na kontynencie. Kalamata na drodze do kultury

Zbudowane w Zatoce Meseńskiej w południowej części Peloponezu Kalamata to miasto pełne życia, które przeszło całkowitą „rewolucję” w zakresie hoteli i restauracji. Zwłaszcza po zakwalifikowaniu się do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2021 miasto podąża za nowymi trendami. Ale nie tylko dlatego Kalamata jest wschodzącą królową lata w Grecji kontynentalnej. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Naturalne piękno tego miejsca to osobny rozdział. Można tu znaleźć plaże w każdym stylu, a także wiele ekscytujących opcji na krótkie wycieczki. Niezależnie od tego, czy spacerujesz główną promenadą z palmami i niepowtarzalnymi widokami na zachód słońca, czy wzdłuż modnej alei Amfii z licznymi małymi sklepami, poczujesz klimat prawdziwej Grecji. Również spacerując po pięknych uliczkach Starego Miasta.

Miasto znajduje się zaledwie 2,5 godziny drogi od Aten przez Nową Drogę Narodową, ma też lotnisko dynamicznie rozwijające się i coraz bardziej popularne w Europie lotnisko, na które dolecieć można właśnie z PLL LOT. Ponadto port jest głównym przystankiem dla statków wycieczkowych, a w okolicy znajduje się rozbudowana sieć ścieżek rowerowych sprawi. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o luksusowym kompleksie kurortowym „Costa Navarino”, który wyniósł Kalamatę na wyższy poziom jako cel podróży i umieścił ją na globalnej mapie turystycznej. Rozbawione, wyjątkowe Mykonos

Wyspa Mykonos znajduje się również na szczycie listy miejsc do odwiedzenia w Grecji. Już w latach pięćdziesiątych stała się rajem dla podróżników, którzy podczas podróży na wyspy greckie chcieli doświadczyć czegoś naprawdę ekskluzywnego i wyjątkowego. Należące do Wysp Cyklad Mykonos jest pokryte bielonymi budynkami i brukowanymi ścieżkami. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Życie nocne w Mykonos przypomina to na Ibizie. Każdego lata na wyspie występują najsłynniejsi artyści i didżeje podczas imprez o zachodzie słońca i wschodzie słońca. Mykonos nie tylko oferuje fantastyczne życie nocne dla tych, którzy chcą bawić się przez cały dzień i noc, ale jest również doskonałym miejscem dla ludzi, którzy mogą przyjechać i zrelaksować się i naprawdę cieszyć się pięknem i spokojem wyspy. Chania dla romantyków

Wspaniałe greckie jedzenie, urocze tawerny, przytulne uliczki, stary wenecki port i romantyczne wieczorne spacery to tylko kilka przykładów atrakcji tego pięknego miasta. Jedzenie, historia i romantyczne spacery! Jest obowiązkowym punktem do odwiedzenia na Krecie, a PLL LOT poleci tam bezpośrednio z Polski. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Chania prezentuje się z najlepszej strony w starym porcie, który słynie z XVI-wiecznej weneckiej latarni morskiej. Ta konkretna dzielnica jest skromnie wypełniona pozostałościami architektonicznymi dawno zaginionych potężnych imperiów, pamiątkami po dominacji Wenecjan, Egiptu i Turcji. Miejsce to jest idealne na długi, całodniowy spacer nad morzem albo i wieczorny spacer, o zachodzie słońca, oferujący jeszcze bardziej romantyczne przeżycia, gdy port w Chanii zostanie pięknie zabarwiony przez światło słoneczne. Kefalonia z kapitanem Corellim i żółwiami

Wyspa Kefalonia jest mniej znana niż jej odpowiedniki Kreta i Korfu, ale jest nie mniej piękna i pociągająca. To właśnie tutaj rozgrywa się akcja „Mandoliny kapitana Corellego”, której adaptacja filmowa z 2001 roku przybliżyła tę wspaniałą wyspę szerszej publiczności, inspirując wielu odwiedzających. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Jedną z atrakcji wyspy jest możliwość pływania nad żółwiami Karetta. Pływanie z żółwiami to marzenie wielu ludzi, chociaż większość uważa, że aby to osiągnąć, trzeba dużo i daleko podróżować. Tak jednak nie jest – te marzenia można spełnić znacznie bliżej domu. Kefalonia to miejsce lęgowe żółwi karetta, a te duże żółwie można zobaczyć w wodach wielu plaż. Maska do nurkowania i szeroko otwarte oczy wystarczą, aby mieć szansę pływać obok tych niesamowitych stworzeń. Lefkada, by uciec od wakacyjnego tłumu

Wyspa Lefkas (lub Lefkada) to piękne i spokojne miejsce do odwiedzenia w Grecji, szczególnie w lipcu i sierpniu. Wystarczy polecieć samolotem PLL LOT do portu lotniczego Preveza na kontynencie greckim, a następnie jechać 40 minut (lub taksówką) do Lefkas. Zatrzymując się w Gecko – romantycznej willi przeznaczonej tylko dla dorosłych (dla 2-4 osób) na zachodnim wybrzeżu – będziesz cieszyć się ogromnymi pokojami na otwartym planie, eleganckim basenem i spektakularnymi widokami na morze. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Bezpieczeństwo

Pandemia SARS-COV2 wygasa w Europie przed sezonem letnim, jednak bezpieczeństwo sanitarne nadal jest priorytetem dla usługodawców, w tym dla przewoźników lotniczych. Na pokładach LOT-u obowiązuje nakaz noszenia maseczek, wszelkie posiłki są pakowane indywidualnie, a drukowane magazyny zastąpiono ich elektroniczną wersją e-prasy.

Wnętrza samolotów są dokładnie dezynfekowane i wyposażone w żele lub chusteczki antybakteryjne. Zaawansowane systemy filtracji powietrza HEPA eliminują ponad 99 proc. bakterii i wirusów. Zasady bezpieczeństwa są przestrzegane także na terminalach lotniskowych, gwarantując ochronę pasażerów na każdym etapie podróży. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe