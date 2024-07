Grecja nieco poza utartym szlakiem. Spokojny urlop w krainie plaż i mitów

Do różnych punktów zachodniego wybrzeża Grecji można dotrzeć wygodnie z jednego lotniska w Prewezie, miasta położonego nad wąską cieśniną łączącą Zatokę Ambrakijską z Morzem Jońskim. Poznawanie go warto zacząć od mariny, a następnie zapuścić się w labirynt wąskich uliczek zabudowanych kolorowymi domkami. Sprawiają wrażenie, jakby zostały przeniesione z bajki! 7 km na północ od miasta Preweza znajdują się z kolei ruiny miasta z czasów rzymskich – Nikopolis. Do dziś podziwiać można tu rzymskie mury miejskie, odeon i teatr. Warto zajrzeć także do Muzeum Archeologicznego w Nikopolis, gdzie zachowały się eksponaty z czasów rzymskich, wczesnego chrześcijaństwa i Bizancjum.