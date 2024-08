Grecja poza sezonem – trzy fantastyczne kierunki

Grecja poza sezonem pozostaje piękna i słoneczna. Temperatury we wrześniu w ciągu dnia osiągają 27 st. C, w październiku natomiast jest to średnio 23 st. C. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że spadnie deszcz, a woda nadal jest na tyle ciepła, że swobodnie można cieszyć się kąpielami. To idealna pogoda na zwiedzanie i relaks w otoczeniu pięknej przyrody. Jednocześnie po zakończeniu wakacji liczba turystów zauważalnie spada, co oznacza mniej zatłoczone plaże, atrakcje turystyczne i restauracje. To właśnie teraz można w spokoju rozkoszować się urokami wybrzeża i bez kolejek oglądać antyczne ruiny. Po sezonie rosną też szanse na poznanie autentycznej Grecji – lokalne targi stają się bardziej dostępne, a codzienne życie mieszkańców wraca do naturalnego rytmu.