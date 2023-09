Grecy protestują. Nie chcą "demonicznych" dokumentów

Nowe dowody osobiste mają być wielkości kart kredytowych, a zawarte na nich dane będą możliwe do odczytania przez maszyny, co ma uprościć procedury biurokratyczne. Według krążących w sieciach społecznościowych teorii, mają pozwolić rządowi na śledzenie lokalizacji obywateli w dowolnym momencie. Ma to być próba kontrolowania ludzi przy pomocy technologii.