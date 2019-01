Groźne upały w Australii. Mogą paść kolejne rekordy

Australia padła ofiarą fali upałów. Termometry pokazują niemal 50 st., a szacuje się, że będzie jeszcze cieplej. Tak wysoka temperatura zagraża wielu organizmom.

We wtorek w nocy w Południowej Nowej Wali oraz w Australii Zachodniej odnotowano temperaturę sięgającą 33 st. Celsjusza. Australijskie Biuro Meteorologiczne (BUM) podało, że w środę temperatura może dojść nawet do 45 st. C - na takie upały powinni być przygotowani mieszkańcy Wiktorii, Nowej Południowej Walii oraz Australii Zachodniej.

We wtorek w Port Augusta temperatura sięgnęła 47 st. C - to najwięcej od 1962 roku. Najgoręcej było jednak w Tarcoola w stanie Australia Południowa - tam termometry pokazały 49 st. C. Rekord temperatury został ustanowiony w Australii w 1960 roku w Oodnadatta. Wynosi 50,7 st. C.