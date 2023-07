Groźny gad grasował w Łukowie. Kobieta trafiła na niego podczas spaceru

To nie pierwsza historia z pytonem królewskim w roli głównej w przeciągu ostatnich kilku dni. Wczoraj pisaliśmy o sytuacji, która miała miejsce w środę 5 lipca br. ok. godz. 8 rano na warszawskiej Białołęce. Wówczas funkcjonariusze z Ekopatrolu dostali niecodzienne zgłoszenie, dotyczące pełzającego po ulicach stolicy gada. Strażnicy byli przekonani, że z racji bliskości lasów jadą do rodzimego, niegroźnego i spokojnego zaskrońca. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, bowiem na miejscu spotkali pytona królewskiego.