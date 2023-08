Hawaje Europy podbijają serca Polaków. Nawet Piłsudski wypoczywał tam z kochanką

Trudno wyobrazić sobie lepszą scenerię do nabierania sił. Na Hawajach Europy, bo tak z powodu widoków często określa się Maderę, przez cały rok panuje przyjemnie ciepła, ale nie upalna temperatura. Nie trzeba wybierać się do jednego z tutejszych ogrodów botanicznych, żeby podziwiać fantazyjnie kwitnące rośliny - żmijowce, strelicje, storczyki, żakardy i agapanty. Na wyspie panuje spokojna atmosfera, a mieszkańcy mimo rosnącego napływu turystów pozostają cierpliwi i życzliwie nastawieni. Nic dziwnego, że nawet krótki urlop na Maderze potrafi zasiać marzenie o przeprowadzce na stałe. Niektórzy decydują się to marzenie spełnić.