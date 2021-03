Hejnalista z wieży mariackiej w Krakowie. "Podczas blisko 25-letniej służby zagrałem ok. 275 tys. hejnałów"

Jan Sergiel: Najważniejsze jest oczywiście przygotowanie muzyczne. W końcu po to idziemy do tej pracy, żeby grać. Niezbędny jest więc właściwy warsztat, opanowanie techniki gry i znajomość zasad harmonii.

Poza tym hejnalista musi być strażakiem, czyli przejść wszystkie te same egzaminy, które stoją przed kandydatami do pracy w Państwowej Straży Pożarnej. Oceniana jest przede wszystkim sprawność fizyczna, to czy ktoś nie ma lęku wysokości. Te wymogi są konieczne, bo praca w straży, także na stanowisku hejnalisty, to nie jest 8 godzin przy biurku. To są służby 24 na 48 godzin, wymagające dużej sprawności fizycznej i kondycji.