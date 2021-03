Pokój w hotelu jak kawalerka. Sposób branży na odrobienie strat

Długoterminowy pobyt w hotelu

Turyści coraz rzadziej decydują się na popularny jeszcze przed rokiem tzw. city break, czyli wyjazdy poza swoje miejsce zamieszkania do atrakcyjnych miejsc na krótki okres. Podróże zagraniczne również zostały mocno ograniczone. Nie odbywają się także konferencje i kongresy, które zostały przeniesione do sieci. Miasta takie Warszawa, Kraków i Wrocław opustoszały, a znajdujące się w nich hotele próbują sobie radzić. W tym celu otwierają się na rynek wynajmu długoterminowego.

Mieszkanie z hotelowymi udogodnieniami

- Wynajem pokoju hotelowego na dłuższy termin nie jest nowym pomysłem. W pierwszej fazie pandemii wiele obiektów noclegowych, nie tylko hoteli, oferowało takie rozwiązanie i nadal to robią. Na pewno korzystają z niego osoby, które pracują zdalnie, a w domu nie mają do tego warunków, a także osoby w podróży służbowej - mówi Kamila Miciuła, kierownik PR portalu Nocowanie.pl. - Natomiast turyści nadal decydują się na wyjazdy kilkudniowe, maksymalnie dwutygodniowe, więc raczej nie spowoduje to masowego powrotu ruchu turystycznego do dużych miast.