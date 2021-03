Paszporty szczepionkowe. Komisja Europejska ma przedstawić projekt

Paszporty szczepionkowe - liczy na nie branża turystyczna

Na wprowadzenie paszportów liczy szczególnie branża turystyczna w Unii Europejskiej. Kraje takie, jak: Grecja, Hiszpania czy Chorwacja mają nadzieję na to, że certyfikaty uratują tegoroczny sezon turystyczny. Nie brakuje jednak głosów, że wprowadzenie certyfikatów byłoby dyskryminacją wobec tych, którzy są daleko w kolejce do przyjęcia szczepionki.

- Komisja Europejska jest jednak zdecydowana, żeby wprowadzić certyfikaty szczepień przed wakacjami, tak aby umożliwić ludziom urlopy. Kwestia, która budzi wiele kontrowersji na poziomie politycznym to to, czy szczepionki rosyjskie i chińskie również mają uprawniać do podróży. Komisja czeka na stanowisko krajów członkowskich w tej sprawie i liczy się z tym, że może ono uwzględniać nie tylko kwestie medyczne, ale też polityczne - mówił w rozmowie z agencją PAP urzędnik KE, który chce pozostać anonimowy.