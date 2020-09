Hel. Znaleźli fokę z okularami pływackimi na szyi

Góra Szwedów to wzniesienie o wysokości 19 m n.p.m. na wschodnim krańcu Mierzei Helskiej. Często można tam natknąć się na foki. Ale ważne jest to, by do zwierząt nie podchodzić, ani pod żadnym pozorem ich nie dotykać. Turyści, którzy zobaczyli foki, zachowali się więc wzorowo. Bez chwili zawahania poinformowali odpowiednie służby.