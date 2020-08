Wakacje 2020. Turyści fotografują foki na plaży, zamiast dać im spokój

Foki, które wylęgują się na naszym wybrzeżu, pojawiają się tam zazwyczaj po to, by po prostu odpocząć. Niestety ten odpoczynek zakłócają im turyści, którzy całymi grupami podchodzą, by zrobić sobie z nimi zdjęcia.

Turyści płoszą foki z plaży

Niestety, jak donoszą internauci, plażowicze bardzo często podchodzą do fok, po to by pstryknąć fotkę. "Takie zachowanie na polskich plażach, to niestety standard. Może wprowadzenie jakichś kar nauczyłoby ludzi, jak się zachować. Ale czego się teraz nie zrobi dla zdjęcia" - napisała pod postem fokarium pani Klaudia.