Hello Kitty. Japońska gwiazda kreskówek zdobi pociągi

Kwitnące wiśnie, sushi i Hello Kitty. Trzy skojarzenia, jakie przychodzą na myśl, gdy mowa o Japonii. Kotka z kreskówek zdobi karoserię pociągu Shinkansen łączącego Osakę z Fukuoką. To ciekawy sposób na promocję kraju.

Gdy masz dobro narodowe o takiej rozpoznawalności, jak Hello Kitty, głupotą byłoby go nie wykorzystać. Dlatego japońskie szybkie koleje dogadały się z Yuko Shimizu, ilustratorką, która stworzyła słynnego kota, i od 2018 roku Hello Kitty jest motywem przewodnim w jednym z szybkich japońskich pociągów.