Historyczne osiągnięcie Polaka. "Najtrudniejszy projekt, jaki kiedykolwiek zrealizowałem"

Tak naprawdę to, że wykonaliśmy projekt, nie dotarło do mnie aż do momentu, kiedy opublikowaliśmy wideo na You Tubie. Zaraz po wylądowaniu bardzo dużo się działo - nagrywanie filmików, udzielanie wywiadów, zakręciłem bączki na płycie. Dopiero pięć godzin po wylądowaniu, kiedy oglądałem to nagranie, pociekła mi łezka i powiedziałem: "Jezu! Dwa lata ciężkiej pracy, ale się udało". Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że to wydarzyło się naprawdę.