Niesamowity wyczyn Polaka. Zrobił to jako pierwszy w historii

– Jestem bardzo szczęśliwy, bo zrealizowałem najtrudniejszy projekt w mojej karierze. Musiałem lądować ok. 7 m dalej od krawędzi lądowiska, żeby nie uderzyć w helipad. Realnie miałem zatem tylko 20 m na bezpieczne lądowanie - powiedział pilot po udanej akcji. - Największym wyzwaniem była dla mnie jednak wysokość i to, co się z tym wiązało. Ponad 200 m nad poziomem morza, gdzie dookoła nie ma żadnych wyraźnych punktów odniesienia, to zupełnie co innego niż lądowanie na ziemi. Musiałem maksymalnie zaufać swoim umiejętnościom.