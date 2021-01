Hiszpania. Atak zimy: opady śniegu i rekordowo niskie temperatury

Styczeń 2021 r. przejdzie w Hiszpanii do historii. 6 stycznia zanotowano w tym kraju -34,1 st. C. Rekord padł w katalońskich Pirenejach, na stacji Clot de la Llança w powiecie Pallars Sobirà. Pomiar wykonano na wysokości 2305 m n.p.m. Z kolei 7 stycznia w Vega de Liordes na północy kraju słupki rtęci wskazały -35,8 st. C. Jeśli informacja ta zostanie potwierdzona przez państwową instytucję meteorologiczną, będzie to najniższa temperatura, odkąd są prowadzone pomiary w tej części Europy.