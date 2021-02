Hiszpania chce paszportów szczepionkowych. Lista krajów się powiększa

Hiszpańskie ministerstwo przemysłu, handlu i turystyki chce wprowadzenia paszportów szczepionkowych lub przywrócenia bezpiecznych korytarzy turystycznych, aby umożliwić powrót do podróży na szeroką skalę. Branża turystyczna bardzo ucierpiała przez COVID-19 - rok 2020 był wyjątkowo nieudany. Według ekspertów, kolejny sezon bez turystyki byłby katastrofalny dla hiszpańskiej gospodarki.

Paszporty szczepionkowe ułatwią powrót do podróży

Hiszpańska minister przemysłu, handlu i turystyki, Reyes Maroto, oficjalnie potwierdziła chęć kraju do wprowadzenia paszportów szczepionkowych. "Hiszpania będzie wspierać każde narzędzie ułatwiające powrót do bezpiecznego podróżowania i mobilności" - powiedziała w czwartek dziennikarzom Maroto. Mowa tutaj o dokumencie, który będzie jednolity nie tylko w UE, ale i na całym świecie.

Wielka Brytania rozważa paszporty szczepionkowe

Zresztą sam brytyjski rząd rozważa wprowadzenie w jakiejś formie paszportów szczepionkowych, co mogłoby umożliwić wyjazdy zagraniczne i zwolnienie z obowiązku kwarantanny po powrocie - podał na początku lutego dziennik "The Times".

Paszporty szczepionkowe - Europa podzielona

Paszporty szczepionkowe - WHO przeciwna

Temat szczepionkowych paszportów był szeroko dyskutowany podczas przyjęcia przez Unię Europejską wspólnych wytycznych dotyczących zaświadczeń o szczepieniach przeciw COVID-19, które są wzajemnie honorowane przez państwa Wspólnoty. Certyfikaty służą obecnie jedynie do celów medycznych.

Premier Grecji Kyriakos Micotakis w liście do szefowej KE Ursuli von der Leyen wprost stwierdził, że akceptowane w całej Unii zaświadczenia o szczepieniach mogłyby ułatwić swobodę podróżowania po Europie zaszczepionym osobom.

Pomysłowi zdecydowanie sprzeciwia się Światowa Organizacja Zdrowia. "Zaświadczenia mają na celu monitorowanie poziomu szczepień, wiedzy o szczepionkach i łatwego dostępu do informacji medycznych. Absolutnie nie opowiadamy się za koncepcją paszportów szczepionkowych, bo są one sprzeczne z zasadami sprawiedliwości i uczciwości" - powiedział szef europejskiego oddziału WHO Hans Kluge.